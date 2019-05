L'adjoint de Michel Preud'homme devrait quitter le staff de l'équipe première la saison prochaine.... mais rien n'est encore arrêté et l'intéressé n'a pas été mis mis au courant.

Le nouvel organigramme du Standard se dessine petit à petit. Comme nous vous l'annonçions ce matin, Benjamin Nicaise va devenir le responsable de la cellule de recrutement du club. Une cellule que Thierry Verjans et Laurent D'Affnay intègrent également, comme l'a confirmé le club liégeois sur son site officiel ce lundi. Un quatrième membre devrait également intégrer cette équipe: Sandro Salamone, analyste vidéo chez les jeunes de l'Union belge.

Le staff sportif aussi va connaître quelques modifications. Emilio Ferrera ne devrait plus être le T2 de Michel Preud'homme la saison prochaine. Il ne quittera pas le club et conservera, par contre, son poste d'entraîneur U21 et sera toujours amené à travailler avec les jeunes. A cette heure, le principal intéressé n'a pas encore été mis au courant et, dans son entourage, c'est davantage la stupéfaction qui prime et pour cause, rien n'est encore arrêté.