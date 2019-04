Il avait forcément la mine des mauvais jours. Pas à 100 % avant la rencontre, le Gaumais n’a pas ménagé ses efforts sur le front de l’attaque liégeoise face aux robustes défenseurs anversois. Mais sur sa seule occasion de but, il est parvenu à obtenir un penalty. Qu’il a tenu à transformer lui-même, après une discussion avec son capitaine Marin. Mais son premier tir a terminé sur Bolat, et le second, sur le rebond, est passé au-dessus du but anversois. Rageant.

"Je prends la responsabilité de la défaite ce soir", expliquait l’attaquant du Standard après la rencontre. "Tout le monde sait que si je marque ce penalty, c’est un autre match à 1-2. Je tiens donc à m’excuser auprès de mes coéquipiers et des supporters."

Celui qui a inscrit 16 buts depuis le début de la saison et qui avait un taux de réussite de 100 % de penaltys transformés (4/4) ne cachait pas sa frustration sur l’ensemble de la rencontre. "En venant à l’Antwerp on sait qu’on ne joue pas beaucoup au football. Ils ont beaucoup de qualités physiques et ils cassent beaucoup le jeu. Encore plus quand ils mènent car ils perdent énormément de temps. Ce n’est jamais facile de jouer ici et on a évolué en bloc équipe assez bas. Le goal à la fin de la première période nous avait remis dans le match et regonflé le moral des troupes. En deuxième mi-temps, on était revenu avec de bonnes intentions. Malheureusement, on repart d’Anvers avec zéro point."

Et la mine des mauvais jours.