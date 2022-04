Alors que tout le football belge s’apprête à entamer la partie décisive du championnat, la période de transition bat son plein au Standard. Les joueurs ont repris l’entraînement le week-end dernier et ils ont perdu leur coach, Luka Elsner, remercié mercredi matin.

Pour meubler cette période de quatre semaines d’entraînement qui les emmènera jusqu’au 13 mai, les Liégeois rencontraient, ce vendredi, l’Excelsior Virton d’un certain Oguchi Onyewu, de retour, le temps de 90 minutes, dans son stade.

Luka Elsner parti, c’est Will Still qui s’occupe des entraînements sans avoir aucune certitude de poursuivre l’aventure la saison prochaine dans le nouveau staff qui sera constitué par la nouvelle direction.

Emond out 3 à 6 semaines

Pas question, dans le chef de Still, de laisser les titulaires habituels au repos et alignait l’équipe suivante : Bodart, Pavlovic (qui a remplacé Dewaele à la dernière minute), Dussenne, Sissako, Nkounkou, Cimirot, Bastien Amallah, Cafaro, Tapsoba, Dragus. Par contre, la mauvaise nouvelle venait de Renaud Emond qui est out pour une période de trois à six semaines suite à une fissure au niveau du tendon rotulien. Également blessé, Kostas Laifis termine sa revalidation suite à sa déchirure au quadriceps tandis que Nicolas Raskin est également au repos suite à son début de pubalgie. Souffrant des adducteurs, Bope Bokadi n’était pas non plus de la partie. Enfin, compte tenu de sa situation (fin de contrat), Mehdi Carcela avait obtenu l’autorisation de revenir plus tard au club.

C’est sous un rythme peu soutenu que le Standard s’est imposé face à Virton (2-0, buts de Tapsoba et Cafaro avant le repos). Vendredi prochain, le Standard disputera un dernier match amical face aux Néerlandais de Roda. Mais la rencontre la plus importante sera disputée lundi soir (19h30) par les U21 à Gand où ils n’auront besoin que d’un point pour valider leur ticket pour la D1B la saison prochaine.