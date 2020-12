Si vous vous demandez encore pourquoi on s’est tellement ennuyé dimanche en regardant le Clasico entre Anderlecht et le Standard, vous devriez trouver une partie de l’explication ci-dessous. Si les hommes de Philippe Montanier ont plus joué pour ne pas perdre que pour gagner, ce n’était pas par pur plaisir.

Il faut se rendre à l’évidence : les Rouches enchaînent les matchs depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ils ont déjà disputé 21 rencontres depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. En Belgique, seule La Gantoise en a disputé autant.