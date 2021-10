En jouant de la sorte, le Standard attendra longtemps sa victoire Standard Frédéric Bleus © BELGA

Les Rouches ont encore été tenus en échec, après avoir mené. Ils n’ont plus gagné depuis le 12 septembre.



Le Standard attendra encore pour retrouver le chemin de la victoire. Et s’il joue comme il a joué samedi après-midi à Bruges, il attendra encore longtemps, ou finira par ne plus trouver le chemin ou la recette. On exagère, ils finiront par gagner, un jour, et ils ont intérêt à ce que ce soit le prochain match, à Mouscron en seizièmes de finale de Coupe de Belgique, mardi. Mais la prestation des Rouches a été d’une faiblesse terrible, face au Cercle Bruges, avant-dernier de la compétition, et qui n’avait plus pris un point à domicile depuis le 31 juillet.



(...)