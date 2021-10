Après deux défaites consécutives face à Anderlecht et Saint-Trond, les Rouches sont arrivés sous pression à Malines avec pour mission de stopper l'hémorragie. Mais les premières minutes ont tourné à la catastrophe pour les Rouches qui se sont rapidement fait mener 3-0 après moins de 20 minutes.

Après ce début de match catastrophique, les supporters du Standard ont montré leur mécontentement en lançant des balles de tennis sur la pelouse ce qui a obligé l'arbitre à interrompre la rencontre quelques minutes. Mais quelques instants plus tard, aux alentours de la 35e minute de jeu; la tribune visiteurs s'est rapidement vidée, les fans liégeois quittant le stade.

Le Standard plonge de plus en plus dans la crise et a perdu le soutien de son public ce vendredi soir.