"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé."

Si l’adage a beau être bien connu, le manque pourrait être d’autant plus grand au Standard.

Pour la réception d’Anderlecht, Michel Preud’homme sera privé de Mehdi Carcela et Paul-José Mpoku, tous les deux exclus à Mouscron le week-end dernier. Si le club n’a pas contesté la proposition de trois matchs pour son numéro 10, il a plaidé le caractère inédit (et involontaire) de l’exclusion de Polo, et est parvenu à réduire la sanction à deux matchs (dont un avec sursis) ce vendredi devant la Commission des litiges d’appel.

(...)