Comme la saison passée, les Rouches entament leur campagne contre les Brugeois.

Le hasard fait parfois bien les choses. Et même la nouvelle mouture du calendrier n’a pas eu vocation à altérer cette maxime. Dans la version à 16 équipes, puis dans celle à 18 publiée samedi dernier, les Liégeois vont devoir se frotter aux Groen en Zwart. Mais à domicile cette fois alors qu’ils avaient dû effectuer le long déplacement jusque dans la Venise du Nord il y a un peu plus d’un an.



(...)