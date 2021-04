Encore une bonne nouvelle pour Vanheusden: il va faire son retour à Liège Standard Maxime Jacques La rééducation du défenseur de 20 ans, qui a passé une IRM positive ce vendredi, s’accélère. © Belga

Après s’être entraîné avec le ballon pour la première fois cette semaine, Zinho Vanheusden a reçu une bonne nouvelle après avoir passé une IRM ce vendredi : il peut revenir à Liège. Le capitaine des Rouches, victime d’une rupture des ligaments croisés au début du mois de novembre, va donc pouvoir quitter Anvers (où il s’était établi durant sa rééducation pour être proche du centre Move2Cure) pour retrouver le centre d’entraînement du Standard à temps plein.



A partir de la semaine prochaine, les intensités de ses entraînements (principalement de la course, toujours en individuel) seront augmentées mais la prudence reste de mise pour éviter toute rechute. Si l’évolution du Limbourgeois semble prometteuse, les chances de le voir rejouer cette saison restent minces. "J’ai déjà connu une telle blessure dans ma carrière et il faut absolument éviter de précipiter les choses", expliquait Mbaye Leye ce vendredi. "Pourra-t-on le revoir en action lors des PO2 ? La seule question que je me pose pour l’instant est de savoir si nous allons les jouer".