Il y a des semaines qui paraissent plus longues que d’autres. Celle qui vient de s’écouler du côté de Sclessin a semblé tout bonnement interminable. Et pas seulement à cause de la météo, qui ressemblait plus à un mois de novembre qu’à un mois de mai.

Quand un club du standing comme le Standard doit jouer deux matches sans enjeu pour terminer ses PO2, les secondes ressemblent à des minutes...