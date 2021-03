Au Standard entre 1978 et 1983, ce défenseur international turc qui provenait du Bayern Munich, a joué près de 70 matchs avec les Rouches avec qui il a inscrit 7 buts durant ces 5 saisons. Erhan Önal s'est ensuite dirigé vers l'Allemagne et la Turquie pour terminer sa carrière.

Avec le Standard, le défenseur aura connu plusieurs succès puisqu'il a notamment été champion de Belgique en 1982, vainqueur de la Coupe de Belgique en 1981 et a également remporté la Supercoupe de Belgique la même année. Lors de son passage en Turquie, Önal a également été couronné à diverses reprises puisqu'il a été champion de Turquie en 1987 et 1988 avec le Galatasaray et vainqueur de la Coupe de Turquie en 1991 avec le même club.