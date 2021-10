C’était bien parti, puis tout s’est effondré. Alors qu’il menait 2-0, qu’il avait à peu près tout pour réussir la première de Luka Elsner à la tête du Standard, l’équipe liégeoise a perdu deux points précieux. C’est le signe d’une équipe qui doute, et la manière dont elle a reculé, pendant les vingt dernières minutes, en ce compris les arrêts de jeu, est la confirmation d’un manque de sérénité.

Louvain n’a pas encore gagné à Sclessin (3 défaites et 3 nuls), et il a enregistré son septième partage en onze matchs. Mais il a aussi rappelé qu’il n’était jamais fini, puisqu’il s’est retrouvé plusieurs fois dans cette situation de devoir courir après le score. Le Standard l’a bien aidé à se relancer, même si Mercier a réduit la marque tout seul, d’une superbe frappe lointaine. Par la suite, les Liégeois sont retombés dans leurs travers, et le dernier succès date d’il y a un mois, à Seraing.