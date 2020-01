On a déjà tous connu ce moment, lorsqu’à notre anniversaire, on ouvre un cadeau dont on sait exactement ce qui se trouve à l’intérieur. C’est un peu ce qu’a dû ressentir Michel Preud’homme ce vendredi soir, au moment du but libérateur de Kostas Laifis à la 89e minute.

On aurait pu s’en douter : pour les 61 ans de leur coach, les Rouches lui ont offert une nouvelle victoire dans le MPH Time. Comme à Malines la semaine passée.

(...)