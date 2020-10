Alors que la venue du Club Bruges samedi est sold out, les 7500 places disponibles ayant rapidement trouvé preneurs, le prochain gros rendez-vous à Sclessin pourrait aussi susciter les convoitises.Le matricule 16 indique en effet que la première rencontre des poules en Europa League, face aux Glasgow Rangers (le jeudi 22 octobre à 18h55), sera disputée devant (une partie de) ses supporters. Au nombre de 7000 exactement, VIP compris. Jauge qui sera d'ailleurs réévaluée pour chaque match de C3, le 26 novembre (21h) contre le Lech Poznan et le 10 décembre (18h55) contre Benfica, au gré de l'évolution de la situation épidémiologique.Les abonnés disposent d'une priorité entre le 15/10 à 20h et le 18/10 à minuit. Passé ce délai, tout un chacun pourra se procurer un ticket si les 7000 proposés n'ont pas été épuisés. Au vu de la propagation croissante du virus en Belgique, et notamment en province de Liège, la possibilité de voir la rencontre se disputer à huis clos existe néanmoins. Le cas échéant, le club s'engage à rembourser les acquéreurs dans les 30 jours ouvrables.