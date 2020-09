En cas de qualification face à Vojvodina, les hommes de Philippe Montanier affronteront les Hongrois de Fehérvár ou les Français du Stade de Reims qu’ils ont déjà rencontrés en amical (victoires 1-0 et 3-0). Une nouvelle fois, les Standardmen auront l’avantage du terrain. "On évite des déplacements qui engendrent de la fatigue et la récupération n’est pas la même. D’ailleurs, je trouve que jouer le lundi en championnat après les matchs d’Europa League du jeudi n’est pas une mauvaise idée", précise Philippe Montanier. Clairement, la voie vers les poules de l’Europa League est toute tracée pour les Liégeois qui ont toutes les cartes en main. À eux d’en faire bon usage.