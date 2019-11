M.J. et K.S.

Avant la dernière journée de la phase de groupe, il n’y a plus beaucoup de scénarios qui qualifieraient le Standard. Dans tous les cas, les Rouches sont condamnés à battre Arsenal.

En cas de succès 5-0 face aux Gunners, les Rouches, alors à égalité de points (10) avec les Anglais, seraient qualifiés grâce aux confrontations directes.

Si le Standard bat Arsenal et que dans le même temps, Guimaraes l’emporte à Francfort, les Rouches sont alors qualifiés.

Enfin, le cas le plus complexe, si le Standard l’emporte contre les Gunners pendant que Francfort prend un point, les deux clubs seraient à égalité (10 points). Sachant qu’aux confrontations directes c’est l’égalité la plus parfaite, c’est la différence de but qui départagerait les deux formations. Avant le dernier match, le Standard présente une différence négative de -2 pour une différence négative de -1 aux Allemands. Il faudrait donc, alors, battre Arsenal par 2-0.