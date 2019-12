Parce que le Standard est intraitable à Sclessin en Europe

Neuf sur neuf à domicile lors de la précédente campagne européenne, malgré la présence de Séville et Krasnodar dans le groupe. Six sur six cette saison, avec une victoire mémorable face à Francfort. Le Standard est intraitable à domicile, en Europe, quel que soit le calibre de l’adversaire. Dans un stade qui sera plein et très chaud, les Rouches auront à cœur de maintenir cette tradition.



(...)