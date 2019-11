Zinho Vanheusden figure dans l'équipe de la semaine de l'Europa League, publiée vendredi par l'UEFA.

Jeudi soir, le défenseur central du Standard de Liège a ouvert le score lors de la victoire in extremis des Liégeois contre Francfort (2-1) dans cette 4e journée du groupe F de la compétition continentale. On jouait la 56e minute de jeu quand Vanheusden a repris victorieusement au 2e poteau un corner tiré par Selim Amallah dévié par Renaud Emond au 2e poteau. Le Belge, 20 ans, a marqué pour la première fois sur la scène européenne.

Vainqueur grâce à un but à la 94e minute de Maxime Lestienne, le Standard a grimpé à la deuxième place du groupe avec six points, à égalité avec l'Eintracht. Arsenal est premier avec 10 unités alors que le Vitoria ferme la marche (1 pt). Les troupes de Michel Preud'homme, qui iront à Guimaraes (28/11) avant de recevoir les Gunners (12/12), sont toujours dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

A noter que l'Espanyol Barcelone, vainqueur 6-0 de Ludogorets, a placé quatre joueurs dans le onze de base. Munir El Haddadi et Munas Dabbur, le duo d'attaque du FC Séville, fait aussi partie de l'équipe type.