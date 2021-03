Depuis la saison 2017-2018, les supporters liégeois ont pris plaisir à découvrir les nouveaux maillots de la marque américaine. Ils pourraient également être ravis de l’identité du probable futur équipementier...

Selon nos informations, la célèbre marque aux trois bandes, Adidas, pourrait effectuer son retour à Sclessin, 18 ans après l’avoir quitté!

À l’heure actuelle, rien n’est encore acté mais il s’agirait tout de même d’un beau coup réalisé par le club. Ce mariage serait le quatrième entre l’équipementier allemand et le club liégeois puisque Adidas l’a déjà équipé de 1969 à 1973 (avec deux titres de champion en 1970 et 1971 à la clé), de 1975 à 1981 (une Coupe de Belgique en 1991) et de 1985 à 2003 (une Coupe de Belgique en 1993).

Enfin, on a appris mardi que le Standard avait reçu un avis favorable de la Commission des licences qui rendra ses décisions le 14 avril.