Oubliée la débâcle à Arsenal de début octobre avec cette prestation bien plus convaincante à Francfort mais, à l’arrivée, avec le même résultat : la défaite.

La prestation des hommes de Michel Preud’homme aura tout de même de quoi redonner l’espoir aux supporters liégeois qui se demandaient bien comment leurs idoles allaient pouvoir se qualifier après la déroute londonienne. Jeudi soir, c’est aussi de Londres qu’est venue la bonne nouvelle avec cette victoire, compliquée, des troupes d’Unay Emery qui consolident leur première place dans ce groupe.

En venant à bout de Guimaraes, qu’ils retrouveront dans quinze jours au Portugal, les Gunners ont fait un grand pas vers la qualification en confirmant bien leur statut d’ogre de ce groupe F et ce, en ayant encore aligné une équipe mixte.

Les Portugais, eux, sont pratiquement éliminés même si tout reste encore possible d’un point de vue mathématique.

Pour les Rouches, la donne est simple : faire le plein à domicile, comme la saison dernière, et aller chercher des points à Guimaraes. En réalisant un quatre sur six lors des deux prochaines rencontres et en espérant, ce qui devrait logiquement être le cas, qu’Arsenal soit qualifié lors de sa venue à Sclessin, les Rouches auraient alors encore toutes leurs chances pour s’extirper de ce groupe.

Avec ce qu’ils ont montré jeudi soir en Allemagne, les Liégeois peuvent légitimement prétendre à un second succès à domicile dans quinze jours pour la réception des Teutons qui, pour rappel, se déplaceront sans leurs supporters. Du côté de la direction liégeoise, on espère donc que Sclessin sera plein à craquer.