Pour cette première sortie en mode Covid-19 à Sclessin, le temple des Rouches était désespérément vide, ou presque. C'est d'ailleurs ce qui a fait tiquer plusieurs supporters sur les réseaux sociaux samedi soir lorsque la réalisation s'est attardée sur la tribune d'honneur. Quelle ne fut pas la surprise de certains de retrouver, aux côtés de François Fornieri, qui assistait au match en sa qualité de nouvel actionnaire du club, Didier Reynders.

Comme le protocole de la Pro League le stipule, chaque club a droit à avoir une délégation de 25 personnes présentes par match au stade. Didier Reynders, habitué des travées de Sclessin, en fait partie. Le club a également tenu à préciser que sur ces 25 personnes, seules 11 étaient présentes samedi soir.

Autre reproche formulé à certains téléspectateurs aux membres de la direction liégeoise: ne pas respecter la distanciation sociale dans le stade. En effet, durant la rencontre, un plan a été proposé aux téléspectateurs dans lequel on a l'impression que les membres de la direction sont collés les uns aux autres. Or, c'est l'angle de vue qui est bel et bien trompeur puisque François Fornieri, Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean et Pierre Locht étaient tous séparés de deux sièges et ont pris place sur un siège sur lequel figurait un sticker vert (à noter qu'il en allait de même en tribune de presse). Une fois en mouvement, tout ce petit monde portait évidemment son masque comme le veut le protocole.