Felipe Avenatti ne s’en cache pas. Être blessé pour ses premières semaines passées à Liège l’a frustré. "Je voulais démontrer pourquoi on m’avait fait signer et quelles étaient mes qualités", souligne l’Uruguayen, qui tient quand même à retirer du positif de cette période.

D’abord, du point de vue de ce nouveau chapitre dans sa carrière et de son adaptation en bord de Meuse. "Porter le maillot du Standard, c’est génial parce que c’est un grand club. Dès l’hiver dernier, je me réjouissais de venir ici, d’autant plus quand j’ai découvert l’ambiance avec Courtrai et que j’ai vu la qualité qu’il y avait dans cette équipe. Signer ici était un de mes objectifs. Quant à mon adaptation, elle s’est très bien passée. Je me suis senti partie intégrante de l’équipe dès mon arrivée car tout le monde m’a bien accueilli."

Sur le plan médical aussi, Avenatti tire du positif de sa blessure. "Le staff médical s’est bien occupé de moi et cet arrêt de trois mois m’a donné la possibilité d’être en forme toute la saison."

Désormais débarrassé de ses problèmes aux adducteurs, l’ancien Courtraisien entre pleinement dans les plans de Michel Preud’homme. Et il compte bien rendre la tâche difficile à ce dernier.

"Cela m’a fait beaucoup de bien de revenir après plusieurs mois hors du terrain", savoure le grand attaquant, qui a connu sa première titularisation contre Eupen dimanche. "C’est important que je puisse engranger des minutes pour retrouver la forme", poursuit celui qui reconnaît avoir terminé fatigué le match contre les Germanophones. "Mais c’est normal. Je dois aussi passer par là pour regagner du rythme et aligner de bonnes performances."

Ce qu’il espère faire ce soir en Coupe. "Je suis prêt à jouer contre Lommel. C’est ce dont j’ai besoin, et ce, peu importe la position à laquelle le coach m’aligne."