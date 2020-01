Décevants. Difficile d’utiliser un autre terme pour résumer les premiers mois de Felipe Avenatti au Standard. Handicapé par une blessure aux adducteurs en début de saison, l’attaquant arrivé de Bologne pour 3,5 millions d’euros (hors bonus) a manqué la préparation estivale, avant d’intégrer l’équipe en méforme et à court de rythme à partir du mois de septembre.

Avec un but en 755 minutes toutes compétitions confondues, son rendement est, pour l’instant, insuffisant et loin de celui qui était le sien à Courtrai, là où il était prêté la saison passée (15 buts et 3 assists).

Mais le buteur uruguayen de 26 ans n’est pas du genre à baisser les bras. Avant la reprise à Malines et après le départ de Renaud Emond, il fait le point sur sa première saison en rouche et blanc. Et espère vivre une année 2020 riche en buts. Entretien.

