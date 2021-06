Dès le premier jour de la reprise et après le premier match amical face à Rochefort, Mbaye Leye avait annoncé la couleur par rapport au mercato liégeois. On le sait, le Standard doit se séparer de nombreux joueurs cet été. Au rayon des indésirables, on retrouve Obbi Oulare, Eddy Sylvestre, Joachim Carcela et Felipe Avenatti. Ce mardi, il semblerait qu’une solution était en passe de se dégager pour le dernier cité. Prêté en janvier 2021 à l’Antwerp avec option d’achat approchant les 2M €, Felipe Avenatti est revenu bredouille de son passage temporaire à Anvers où il n’a joué que 286 minutes. À peine de retour, l’Uruguayen était renvoyé dans le noyau U21. Mais Avenatti pourrait bien à nouveau être prêté mais cette fois, du côté de l’Union Saint-Gilloise. Le dossier semble être en bonne voie et une option d’achat pourrait être incluse dans la transaction. De son côté, Abdoul Fessal Tapsoba continue de discuter avec Ostende mais ne semble pas encore sur la même longueur d’onde que les Côtiers tandis que les deux clubs n’ont, eux non plus, pas encore d’accord.