Elle a remporté 16 des 20 titres du club, soulevé les 8 Coupes de Belgique glanées, le tout au bout de 43 ans de fidélité et de loyauté envers son club, le Standard Fémina. À 63 ans, Fery Ferraguzzi a décidé de passer le flambeau. L’ancienne internationale italienne a émis le souhait de se rapprocher des siens, une sorte de retour aux sources après avoir tout réussi en bord de Meuse. Ce samedi soir, les joueuses de Stéphane Guidi auront à cœur de lui offrir une 9e et ultime Coupe de Belgique face à Anderlecht avant de lui dire "Grazie per tutto" pour l’épilogue de cette vie en rouge et blanc.