A 41 ans, Jean-François Gillet va redevenir le numéro 2 au Standard. En effet, Laurent Henkinet, l'habituel second gardien, s'est blessé. C'est ce qu'annonce le Standard via un communiqué ce jeudi. "Souffrant d’une pubalgie, notre gardien sera opéré ce jeudi à Paris. Son indisponibilité est évaluée entre 6 et 8 semaines. Nous souhaitons à Laurent un bon rétablissement" explique le club.

Le portier avait été le héros des huitièmes de finale de la Croky Cup en gagnant avec le Standard aux penaltys contre Courtrai.