Cela ressemblait à un scénario trop souvent vu, quand le Standard se déplace à Zulte Waregem. Il a mené, puis a laissé revenir l’équipe locale, et il a été sur un fil, au risque d’encaisser un deuxième but, et une troisième défaite de suite au stade Arc-en-ciel après avoir ouvert la marque - une cinquième de suite, dans l’absolu.