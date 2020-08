Il durait depuis un an déjà entre Diego Moreira (16 ans) et le Standard. Le fils d’Almani, qui était en désaccord avec le club liégeois, a signé à Benfica ce jeudi. L’ailier international portugais, qui possède aussi la nationalité belge, sera donc resté un an sans jouer après avoir refusé de signer un contrat professionnel au Standard l’été dernier. Ce refus s’explique par le fait que Diego souhaitait retourner au Portugal pour y rejoindre son père. Mais pour effectuer un transfert à l’étranger il faut avoir 16 ans, ce qui n’était pas son cas à l’époque.

En octobre dernier, l’entourage de Moreira avait tenté de le faire jouer au Lierse durant six mois mais le Standard avait porté plainte puis obtenu gain de cause devant la Commission des litiges de l’URBSFA, qui avait annulé le transfert car les "rai sons urgentes " invoquées par l’entourage du joueur pour qu’il quitte les bords de Meuse n’avaient pas été retenues.