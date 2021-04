Finale de Coupe de Belgique: le Standard exhorte ses supporters à respecter les mesures sanitaires Standard La Rédaction Le Standard de Liège a publié un communiqué officiel sur son site internet, à quatre jours de la finale de Coupe de Belgique face à Genk. © Belga

L'idée ? Inviter tous les fans du club rouche à "ne pas se rassembler et à respecter scrupuleusement les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus" en marge du match face à Genk, prévu ce dimanche soir.



Et de préciser: "Il est évident que cette situation nous attriste et nous frustre mais il en va de la santé de tous et par ailleurs, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre ce match en péril si des rassemblements devaient avoir lieu autour de l’équipe professionnelle. Les conséquences pourraient être dramatiques."