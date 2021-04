Le Standard s'apprête à disputer son match le plus important de la saison, ce dimanche soir. Les Liégeois ont en effet l'occasion de sauver leur exercice 2020-2021 avec un trophée et une qualification pour la Coupe d'Europe. Cette finale de Coupe de Belgique, disputée face à Genk , sera diffusée sur Club RTL à partir de 20h (pour l'avant match).Un dispositif important a évidemment été mis en place autour de cette affiche mais une boulette risque d'entacher en partie cette finale: lors du JT de 13h, RTL TVI a confondu le logo du Standard avec celui d'Anderlecht. Voilà qui fait désordre, surtout quand on connaît la rivalité qui oppose les deux clubs.