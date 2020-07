En sept jours, le contraste est saisissant. Alors qu’ils avaient éprouvé des difficultés à s’adapter au 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier face à OHL, lors du double amical de la semaine dernière (un partage et une défaite), les joueurs du Standard se sont montrés bien plus à l’aise dans ce dispositif, ce samedi, face à Malines (4-0). Preuve que le travail effectué cette semaine dans ce système de jeu a porté ses fruits.

Défensivement, les Rouches n’ont pour ainsi dire rien concédé durant 90 minutes. Et offensivement, malgré une première période un peu brouillonne, les Liégeois ont été très efficaces après le repos. Grâce à un but d’Amallah, bien décalé par Lestienne (57e). Puis grâce à Pavlovic (66e), Shamir (75e) et Ntelo (77e) qui ont profité du changement de onze de base à l’heure de jeu pour faire parler leur fraîcheur.

"C’était un match intéressant", se satisfaisait Philippe Montanier après la rencontre. "Je trouve qu’on a gagné en fluidité dans le jeu même s’il nous a manqué un peu d’efficacité dans les centres et dans les tirs durant la première heure de jeu. Mais les intentions étaient bonnes. On se trouve de plus en plus facilement." Tant d’indicateurs positifs qu’un certain Michel Preud’homme, présent à l’Académie en sa qualité de vice-président, a pu apprécier.