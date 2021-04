Lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier dernier, Mbaye Leye avait mis le doigt sur un des points faibles du Standard : "Le club doit toujours pouvoir compter sur un attaquant capable d’inscrire, au minimum, 15 buts par saison."

À cette époque, les artificiers liégeois qu’étaient Obbi Oularé, Felipe Avenatti, Duje Cop et Jackson Muleka avaient perdu leur poudre à canon. À eux quatre, ils avaient inscrit huit buts, toutes compétitions confondues. Quelques semaines plus tard, Oularé et Avenatti étaient écartés, Klauss débarquait et Muleka se révélait. (...)