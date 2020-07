Le football est fait d’émotions. Qui peuvent être aussi heureuses que douloureuses. Laurent Henkinet en a fait l’expérience.

Il y a quatre ans, le portier berlozien vivait l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière après avoir été remercié par Waasland-Beveren suite à l’affaire de paris qui avait ébranlé le football belge (il avait parié une petite somme sur un match de son équipe). Aujourd’hui, il est de retour entre les perches du Standard, son club de cœur, six ans après un premier passage entre 2011 et 2014 qui lui avait laissé un goût de trop peu, puisqu’il n’avait jamais défendu les couleurs rouches lors d’un match officiel (il avait été prêté à Saint-Trond et à Dessel sous Duchâtelet).

(...)