Ses cris de douleur, perçants, glaçants, résonnent encore à Sclessin. Dimanche soir, alors qu’il était l’un des hommes en forme malgré la mauvaise passe traversée par son club, Zinho Vanheusden a été rattrapé par la poisse.

Suite à un duel aérien avec l’Ostendais Gueye, le capitaine des Rouches se réceptionne mal, sa jambe droite se tord totalement et c’est le drame. Zinho Vanheusden entendra trois craquements dans son genou droit. L’un d’entre eux sera même audible pour Arnaud Bodart, positionné à moins de deux mètres de lui.

Vanheusden : "Oh non, pas maintenant"

La suite se passe de commentaire, Zinho Vanheusden hurle sa douleur tandis que Gueye inscrivait un but, justement annulé quelques instants plus tard. En s’effondrant, et entre deux cris de douleur, Zinho Vanheusden dira : "Oh non, pas maintenant." Gisant au sol, le capitaine des Liégeois le sait : ce nouveau coup du sort arrive au pire des moments pour lui.

Car depuis le début de saison, le patron de la défense liégeoise tient un excellent niveau.

Constant défensivement et important offensivement, Zinho Vanheusden semblait avoir franchi un palier. Roberto Martinez ne s’y était d’ailleurs pas trompé en le sélectionnant et en le titularisant pour ce match amical face à la Côte d’Ivoire.

Déjà 322 jours d’indisponibilité

Zinho Vanheusden le sait: ces trois craquements dans son genou vont le freiner brutalement dans sa progression, lui qui pouvait encore prétendre à une nouvelle sélection chez les Diables la semaine prochaine. Du haut de ses 21 ans, le défenseur central liégeois sait également tout le chemin qu’il a déjà parcouru pour revenir de différentes blessures qui, elles aussi, avaient freiné le Limbourgeois dans sa progression.

En octobre 2017, il subissait une première intervention chirurgicale suite à une rupture des ligaments croisés de son genou gauche. En mai 2019, il passait à nouveau sur le billard suite à un décollement du cartilage au niveau de la trochlée du genou gauche.

Un impact sur son avenir ?

Son genou gauche l’aura déjà écarté des terrains pour une durée de 322 jours. Ce que tous redoutent à Sclessin, Vanheusden en premier, c’est que les ligaments du genou droit ne soient touchés. Dimanche, Vanheusden est rentré directement à son domicile. Son genou n’était pas gonflé mais la douleur était vive. Il passera des examens ce lundi en priant pour ne plus être écarté des pelouses pour plusieurs mois. Une fin de saison prématurée serait catastrophique à bien des égards. Tout d’abord sportivement pour un joueur qui était en pleine ascension et son club qui en a tant besoin. Mais cela pourrait également avoir un impact sur un prochain transfert du Standardman pour lequel, rappelons-le, l’Inter Milan dispose toujours d’une clause de rachat au 1er juillet 2020 fixée à 16 M€ et ce, peu importe la valeur marchande du joueur à ce moment-là.