Plus que le match, Freddie Ljungberg était le principal sujet de discussion.

Il y avait un peu plus de monde que d’habitude dans la salle de presse de Sclessin ce mercredi en début de soirée pour la conférence d’avant-match donnée par Fredrik Ljungberg. Une bonne vingtaine de journalistes anglais avait ainsi investi les lieux.

Il faut dire que la rencontre contre le Standard revêt une certaine importance pour les Londoniens, qui doivent encore valider leur qualification et assurer leur première place. Pourtant, l’essentiel des quinze minutes a tourné autour de Freddie Ljungberg en personne.

"C’est un honneur d’être promu à la tête de l’équipe et de voir que mon travail est reconnu par les dirigeants", concède le coach ad interim. Semblant peu intéressés par la rencontre de ce soir, les journalistes anglais n’ont pas abordé celle-ci. Ce que nous avons quand même tenu à faire.

"C’est un gros match. On vient ici pour gagner, tout en respectant notre adversaire", explique Ljungberg. "On ne prend pas le Standard à la légère car on sait qu’il doit gagner. D’autant que c’est un club bien connu en Europe."

Et ce n’est pas le 4-0 qu’a vu le coach (adjoint en octobre) à l’aller qui lui fera dire le contraire. "Les Liégeois développent un beau football, qui est intéressant à regarder. Leur coach est d’ailleurs excellent."

Le vis-à-vis de Michel Preud’homme ce jeudi devra pour sa part jouer au puzzle avec son noyau. Vu les blessures qui s’accumulent, c’est un jeune onze que le coach suédois devrait aligner. "Cette équipe a quand même une certaine force de frappe. Même si ce sont de jeunes joueurs, ils sont talentueux et ne sont pas inexpérimentés en Coupe d’Europe."

Pas forcément un cadeau pour le Standard d’affronter des jeunes qui n’auront qu’une envie : se montrer.