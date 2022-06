Initialement, le plan prévoyait qu’il se refasse une santé en Turquie avant de revenir à Sclessin. Mais le plan a changé. Muleka, déçu par son passage au Standard, aspire à quitter Sclessin deux ans après l’avoir rejoint. Désireux de le conserver, le club de Kasimpasa a formulé une offre de 2,2 M€ que le Standard a rapidement rejetée.

Pas contre l’idée de rester en Turquie, Muleka ne souhaite pas demeurer à Kasimpasa. Selon nos informations, le Galatasaray et Besiktas ont tous deux fait une offre de 3 M€. Le Galatasaray tiendrait davantage la corde. Le Standard souhaite entre 4,5 et 5 M€ pour son attaquant sachant que le TP Mazembe touchera 50 % sur le transfert. Le club congolais dispose aussi d’une clause lui permettant de s’aligner sur une offre de 2 M€ dans le but de racheter le joueur pour le revendre dans la foulée avec une plus-value.