Les Rouches n’ont pas encore tout à fait retrouvé leur furia. Mais ils ont réussi à réaliser une performance qu’ils n’avaient plus accomplie depuis le 30 octobre dernier en Pro League (face à Waasland-Beveren, 2-0) : terminer la rencontre sans encaisser de but. Et face à une équipe du Club Bruges dominante, qui possède la meilleure attaque du championnat, c’est déjà une petite victoire.