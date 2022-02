Même joueur, même maillot, même couleur, même équipementier. Au premier regard, on pourrait presque s’y méprendre. Mais le logo, lui, a changé. Celui du Standard a été remplacé par celui du Fortuna Düsseldorf, en D2 allemande. Pour le plus grand plaisir de Nicolas Gavory, qui a retrouvé, en Allemagne, le temps de jeu qu’il n’avait plus en Belgique.

Nicolas, après trois défaites consécutives lors de votre arrivée, vous venez d’enchaîner deux victoires avec Düsseldorf. Un bon bol d’air en vue du maintien.

"Oui, c’est clair qu’on avait mal commencé mais là, on parvient à sortir la tête de l’eau. Cela fait plaisir et cela aide à mon intégration, qui a tout de même été très rapide, un peu comme cela avait été le cas au Standard. Je suis directement devenu titulaire. Le groupe est sain. Désormais, je me réjouis d’être décisif."

(...)