"Je pense que le bilan est positif même si on peut toujours faire mieux. Cela a été une préparation plus courte que d’habitude mais on a pris du rythme, on s’est habitué au système à cinq, qu’on va encore perfectionner. On voit qu’il y a encore des erreurs mais cela fait partie de l’apprentissage." A titre personnel, le Français se sent prêt pour la reprise. "Je n’ai pas été à mon niveau la saison dernière même si j’ai eu de bonnes statistiques (11 assists). J’ai l’objectif de faire mieux." Sans être perturbé par les clubs qui pourraient sonner à sa porte ? "Je suis à un moment important de ma carrière. Mais je laisse mes agents gérer cela. S’il y a des opportunités, on en discutera."