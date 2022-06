Débarqué lundi en bord de Meuse, Ronny Deila avait déjà, durant les négociations, pris des renseignements sur la situation des joueurs cadres du Standard. Maintenant en Belgique, il fera un inventaire plus complet et détaillé de son effectif.

Un effectif que pourrait quitter Nicolas Raskin dans les prochaines semaines. On le sait : le Liégeois n’a plus qu’un an de contrat et, pour le moment, il n’a pas encore reçu de proposition de prolongation, et ce, malgré que les dirigeants américains du Standard souhaitent le conserver.