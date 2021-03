Cette fois, c’est fini. Les derniers espoirs de top 4 se sont envolés pour les Rouches sur la pelouse de la Luminus Arena. À cause d’un avantage qui n’a, une nouvelle fois, pas pu être conservé. Quand on prend la mauvaise habitude de toujours encaisser après avoir marqué un but (le refrain commence à être connu…), ce n’est pas facile de gagner un match. Surtout quand on manque des grosses occasions, comme celles de Joao Klauss et Selim Amallah avant la pause, ou celle de Michel-Ange Balikwisha en seconde période. Et quand on perd des ballons trop faciles comme celui de Nicolas Raskin avant le deuxième but limbourgeois.

(...)