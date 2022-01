Luka Elsner désirait renforcer les backs, il aurait trouvé son bonheur dans son ancien effectif en la personne de Gilles Dewaele. Le Belge de 25 ans est, selon nos informations, très proche d'un passage en bord de Meuse.



Courtrai et le Standard se seraient déjà mis d'accord et il ne resterait plus qu'à trouver un terrain d'entente entre Dewaele et le Standard.Cette saison, Dewaele est titulaire indiscutable au stade des Eperons d'or avec 18 matchs joués (pas de but ni d'assist). Son contrat court jusqu'en 2023 à Courtrai.

Les emplettes se poursuivent du côté de Sclessin où l'officialisation du retour de Renaud Emond devrait survenir ce mercredi ou jeudi au plus tard. Après Cafaro, Van Damme et donc bientôt Renaud Emond, le Standard continue son mercato et c'est du côté de Courtrai qu'il s'est tourné pour palier un manquement.