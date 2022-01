Trois matchs auront suffi à Gilles Dewaele pour s’installer définitivement dans l’équipe, à tel point que l’ancien Courtraisien donne déjà l’impression d’être l’un des anciens du vestiaire. "Je me suis bien adapté et tout le monde m’aide à m’intégrer. L’accumulation des trois matchs m’aide évidemment à trouver mes marques", précisait-il.

Lorsqu’on faisait remarquer à l’ancien Courtraisien qu’il était l’un des hommes de la rencontre, il préférait jouer la carte du collectif. "C’est l’équipe, l’homme du match. J’ai fait une bonne prestation défensive. Offensivement, c’était correct, même si nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de nous projeter. En première période, c’était un peu compliqué pour nous balle au pied, mais on n’a pas pour autant donné des occasions de but à Eupen. C’était le plus important. Tenir le zéro jusqu’à la pause était primordial."

Les points pris contre Anderlecht et Bruges semblent avoir donné un nouvel élan aux Standardmen. "Ils nous ont donné une nouvelle dynamique. On nous donnait perdants pour ces deux premiers matchs de l’année et on a su déjouer les pronostics. Ces deux points pris étaient primordiaux pour la prise de conscience et la confiance du groupe. Je pense qu’ils font office de déclic. On doit maintenant améliorer notre jeu en possession."

Maintenant, les Rouches vont devoir hausser leur niveau. "Peut-être que cette victoire va nous libérer et nous aider à nous bonifier dans le jeu. Les victoires vont nous aider à prendre plus d’initiatives. Contre Malines, on doit impérativement poursuivre ce renouveau."

Dimanche, Gilles Dewaele fera connaissance (en partie) avec le public de Sclessin. "Les stades peuvent être remplis à 70 % ? Ce sera déjà pas mal. J’ai évidemment hâte de découvrir cette ambiance."