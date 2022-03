Du soleil et des sourires. On le sent : la victoire face au Beerschot a fait du bien au Standard, qui a quasiment assuré son maintien. "ll y a un peu de soulagement mais il ne faut pas non plus en faire un flanc : on a battu le dernier au classement en ayant souffert en deuxième mi-temps, même si l’exclusion a fait du mal", précise Luka Elsner. "C’est bien d’avoir pris les trois points mais on a un choc wallon qui arrive et on a beaucoup de raisons de se présenter au Mambourg de la meilleure des manières."

Parmi elles, un évident sentiment de revanche par rapport au match aller. "Cela fait partie des éléments qu’on doit avancer mais ce n’est pas le seul. On doit aussi continuer à montrer autant d’intensité en face défensive qu’en première période face au Beerschot."

Plus solides défensivement, les Rouches devront aussi se montrer plus mordants offensivement, eux qui n’ont marqué qu’un petit but sur les quatre derniers matchs. Le retour de Renaud Emond pourrait tomber à pic, dans ce contexte, mais le Gaumais est incertain. "Il souffre d’une déchirure d’un centimètre au niveau du doit antérieur (cuisse) et on ne va pas prendre de risque avec lui", indique Elsner, qui devrait récupérer Gilles Dewaele. "Il travaille beaucoup pour être disponible et on est relativement optimiste avec lui."

Par contre, Kostas Laifis, qui recommence à toucher le ballon, est forfait. Quant à Noë Dussenne, qui passe devant le Comité disciplinaire cet après-midi, il attend sa sanction en fin de journée, après son exclusion face au Beerschot.