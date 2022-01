Arrivé la semaine dernière et titulaire dans le Clasico, Gilles Dewaele s’en est tiré avec les honneurs à Bruxelles. A froid, l’ancien joueur de Courtrai a revu le match. « Je ne suis jamais satisfait de moi », lance-t-il . « Au début du match, on avait pas mal de pression et c’était difficile de s’exprimer mais en seconde période, je pense que c’était mieux. Evidemment, on n’a pas vu le meilleur de moi sur ce match mais il n’était ni très bon ni mauvais, c’était une prestation normale. Je vais tout faire pour m’améliorer. Je veux toujours repousser mes limites et être aussi bon que possible pour mon club.»

Le joueur de 25 ans se dit ravi d’être arrivé en bord de Meuse. « Le Standard restera à jamais un grand club et ce, peu importe sa position au classement. Je n’ai pas hésité une seule seconde lorsque mon agent m’a parlé de l’intérêt du Standard. » La présence de Luka Elsner à Liège a également facilité les choses. « Dire le contraire serait mentir. Je le connais bien ainsi que ses principes de jeu qui sont déjà assimilés pour ma part. Cela nous fait gagner du temps. Je dois juste m’adapter à mes nouveaux équipiers. »

L’adaptation se poursuivra dimanche avec la réception du champion, le Club de Bruges. « Ce ne sera pas facile mais on est et on reste le Standard. Bruges ne doit pas être heureux de venir jouer chez nous. Évidemment, sans les supporters, cela change la donne mais on doit montrer qui on est. Il nous manque juste la confiance et celle-ci viendra avec les victoires. »