Arrivé en milieu de semaine dernière et titularisé par Luka Elsner dans le clasico quelques jours plus tard, Gilles Dewaele n’a pas réellement eu le temps de s’adapter, lui qui est amené à faire oublier Hugo Siquet. "Je ne suis pas Hugo Siquet, je suis Gilles Dewaele. Hugo a mérité l’amour et le respect des fans pour ce qu’il a fait, moi je vais tenter de m’imposer avec mes qualités."

Le ton est donné. Rencontre avec le sympathique nouveau latéral droit qui s’efforce déjà, autant que faire se peut, de s’exprimer en français (certains présents au club depuis plus de cinq ans n’ont jamais consenti pareil effort).

(...)