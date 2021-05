Gavory: "C’est vrai que cette année a été compliquée. Ce match est à l’image de la saison. Il faut faire encore plus, on a concédé beaucoup de buts sur cette partie de la saison, il faudra modifier ça pour la saison prochaine. Un mix d’anciens et de plus jeunes peut bien fonctionner mais après il faut du temps. C’est la première saison où on met autant de jeunes."

Gillet: "On voulait bien terminer mais on est tombé contre une bonne équipe d’Ostende, c’est dommage. C’est une longue carrière, ça aurait été mieux de finir autrement et on va mettre les bouchées doubles pour rendre les supporters heureux. Il faut de la patience, les gamins ont du talent et ils sont impliqués mais ils ne seront pas opérationnels tout de suite. Il faudra quelques joueurs plus expérimentés pour pouvoir les encadrer. On comprend le malaise qu’il y a avec les supporters et on comprend cette déception."

Theate (Ostende): "C’est bien, on termine bien. C’est cool de terminer à Sclessin, chez moi. On vient chercher les trois points ici même s’ils ne nous rapportent rien, c’est toujours bien et on peut partir tranquille en vacances. Le coach mérite le titre de coach de l’année, regardez ce qu’il a fait de nous, il s’est battu jusqu’au dernier jour. Je lui donnerais le titre les yeux fermés. Vandendriessche m’a aidé depuis le début de la saison, il va me manquer. Ca me fait un peu de peine mais il va rester là pour moi si j’en ai besoin et inversement."

Vandendriessche (Ostende): "Je voulais finir en beauté, la priorité c’était la victoire ce soir. Je suis heureux pour moi et l’équipe. C’est une bonne et belle fin ! Je pense que j’avais encore ma place dans l’équipe mais il y a une autre philosophie avec une priorité pour les jeunes. On a discuté mais ça n’a pas marché. Je suis heureux de rejoindre Courtrai, on va partir en vacances et après je reprendrai avec Courtrai. J’avais à coeur de bien finir cette saison !"