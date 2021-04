Le 14 mai 2000, dans la chaleur du stade Roi Baudouin, devant 47 000 supporters, Genk et le Standard ont 90 minutes, ou plus, pour sauver leur saison. Terminant respectivement à la 8e et à la 5e place, Limbourgeois et Liégeois n’ont plus que cette Coupe pour arracher un ticket européen. Si Genk termine la saison avec un beau 9/12, le Standard, lui, est en roue libre (3/12).