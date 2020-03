Charleroi et le Standard, ce sont les deux clubs qui ont procuré le plus de joie à Grégory Dufer. L’ancien ailier ne garde en effet que de bons souvenirs des huit années passées dans le Hainaut et la principauté de Liège. "À Charleroi, c’est là que j’ai fait mes premiers pas en première division. C’était une grande fierté pour moi de jouer pour mon club. Je n’étais pas spécialement surpris d’être lancé dans le grand bain. En tant que directeur des jeunes, Raymond Mommens voulait m’intégrer dans le noyau A, mais Luka Peruzovic, l’entraîneur principal, préférait attendre encore un peu. Lorsqu’il a été viré, Mommens a repris l’équipe et m’a titularisé directement." Le natif de Marcinelle a également goûté aux joies de l’équipe nationale. "Je suis l’un des derniers à avoir porté le maillot des Diables rouges en jouant à Charleroi. C’était pour moi incroyable de vivre de tels moments."

Du côté de Liège, il a participé au fameux titre de champion de Belgique attendu depuis 25 ans. "À la base, je venais au Standard pour étoffer le noyau, puis j’ai commencé à être titulaire. On est parvenu à accrocher ce titre en 2008, c’était magnifique. Quand on regarde le noyau aujourd’hui, on se dit qu’il y avait beaucoup de personnalités dans l’équipe. Mais à l’époque, c’était surtout des jeunes qui avaient envie de réussir quelque chose et d’aller chercher ce titre."

