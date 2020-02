Le directeur général du Standard a poussé un coup de gueule dans le Grand Débrief.

Depuis quelques mois, Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi ont déserté les réseaux sociaux. La raison ? les nombreuses insultes et menaces reçues de la part de pseudo-supporters. "Quand on voit dans les autres clubs, aucun dirigeant n'est actif sur les réseaux sociaux, ils communiquent tous par l'intermédiaire du club", a-t-il expliqué au micro de Vincenzo Ciuro. Marc Coucke étant probablement l'exception qui confirme la règle...

